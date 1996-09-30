Hallo, Onkel Doc!
Folge 4: Grosse Lügen
48 Min.Folge vom 30.09.1996Ab 12
Seit einem schweren Autounfall, bei dem seine Mutter ums Leben kam, ist der neunjährige Bastian gelähmt. Sein Vater, der den Unglückswagen lenkte, macht sich noch immer schwere Vorwürfe und leidet unter Depressionen. Nach vielen erfolglosen Operationen ist Markus Bastians letzte Hoffnung ... Der neue Chefarzt Dr. Gregor Lüders hat Probleme: Er ist in seiner neuen Position überfordert; Freundin Yvonne fühlt sich vernachlässigt ...
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
12