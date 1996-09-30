Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 4vom 30.09.1996
Folge 4: Grosse Lügen

48 Min.Folge vom 30.09.1996Ab 12

Seit einem schweren Autounfall, bei dem seine Mutter ums Leben kam, ist der neunjährige Bastian gelähmt. Sein Vater, der den Unglückswagen lenkte, macht sich noch immer schwere Vorwürfe und leidet unter Depressionen. Nach vielen erfolglosen Operationen ist Markus Bastians letzte Hoffnung ... Der neue Chefarzt Dr. Gregor Lüders hat Probleme: Er ist in seiner neuen Position überfordert; Freundin Yvonne fühlt sich vernachlässigt ...

