Hallo, Onkel Doc!
Folge 5: Manege frei
49 Min.Folge vom 07.10.1996Ab 12
Diabetiker Ingo bekommt zu seinem Geburtstag einen Besuch im Zirkus spendiert - auch die Ärzte der Lüders-Klinik und deren Patienten sind eingeladen. Während der Vorstellung hat der zehnjährige Artist Mirko einen Unfall und wird von Markus in die Klinik gebracht, wo er einige Zeit bleiben muss. Der Zirkus zieht aber bereits am nächsten Tag weiter. Von Sehnsucht nach seinen Eltern geplagt, flieht der Junge mit Hilfe seines neuen Freundes Ingo aus der Klinik ...
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Hallo, Onkel Doc!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
12
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