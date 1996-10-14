Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 6vom 14.10.1996
48 Min.Folge vom 14.10.1996Ab 12

Gut drauf sein und die ganze Nacht zu Techno-Klängen tanzen - genauso stellt sich die Rechtsanwaltstochter Tanja eine gelungene Disco-Nacht vor. Um auch wirklich durchhalten zu können, nimmt sie Extasy - infolge des Drogenkonsums bricht sie eines Abends zusammen. In der Klinik stellt Markus einen Herzfehler fest und entlässt Tanja schon nach kurzer Zeit. Doch anstatt sich zu schonen, stürzt sich das von ihren Eltern vernachlässigte Mädchen gleich wieder ins Nachtleben ...

