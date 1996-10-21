Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 7vom 21.10.1996
Folge 7: Das Virus

47 Min.Folge vom 21.10.1996Ab 12

Felix Meinhold hat mit seinen neun Jahren schon einiges gesehen und erlebt - seine Eltern reisen nämlich im Dienste der Wissenschaft bereits seit Jahren um die ganze Welt. Zuletzt waren sie für einen Auftrag in den Wäldern Afrikas stationiert. Bei einem Urlaub in Deutschland wird Felix plötzlich von periodischen Fieberschüben geplagt und muss in die Kinderklinik. Markus vermutet eine tropische Infektionskrankheit. Ist es etwa das gefürchtete Ebola-Virus ...

