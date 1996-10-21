Hallo, Onkel Doc!
Folge 7: Das Virus
47 Min.Folge vom 21.10.1996Ab 12
Felix Meinhold hat mit seinen neun Jahren schon einiges gesehen und erlebt - seine Eltern reisen nämlich im Dienste der Wissenschaft bereits seit Jahren um die ganze Welt. Zuletzt waren sie für einen Auftrag in den Wäldern Afrikas stationiert. Bei einem Urlaub in Deutschland wird Felix plötzlich von periodischen Fieberschüben geplagt und muss in die Kinderklinik. Markus vermutet eine tropische Infektionskrankheit. Ist es etwa das gefürchtete Ebola-Virus ...
Alle Staffeln im Überblick
Hallo, Onkel Doc!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1