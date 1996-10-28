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Hallo, Onkel Doc!

Anne

Staffel 3Folge 8vom 28.10.1996
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Hallo, Onkel Doc!

Folge 8: Anne

50 Min.Folge vom 28.10.1996Ab 12

In der Lüdersschen Klinik herrscht Ratlosigkeit: Hat die zehnjährige Anne, die mit akuten Bauchschmerzen eingeliefert wurde, etwa ein blutendes Magengeschwür? Das Mädchen verweigert jegliche Untersuchung von Dr. Kampmann und fasst nur zu Dr. Charlotte Weiß Vertrauen. Schon nach wenigen Tagen bessert sich Annes Zustand, doch neue Probleme tun sich auf: Sie offenbart Dr. Weiß, dass sie vom Freund ihrer Mutter sexuell belästigt wird ...

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