Hallo, Onkel Doc!
Folge 8: Anne
50 Min.Folge vom 28.10.1996Ab 12
In der Lüdersschen Klinik herrscht Ratlosigkeit: Hat die zehnjährige Anne, die mit akuten Bauchschmerzen eingeliefert wurde, etwa ein blutendes Magengeschwür? Das Mädchen verweigert jegliche Untersuchung von Dr. Kampmann und fasst nur zu Dr. Charlotte Weiß Vertrauen. Schon nach wenigen Tagen bessert sich Annes Zustand, doch neue Probleme tun sich auf: Sie offenbart Dr. Weiß, dass sie vom Freund ihrer Mutter sexuell belästigt wird ...
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Hallo, Onkel Doc!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
12
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