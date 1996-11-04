Hallo, Onkel Doc!
Folge 9: Die Übermacht
47 Min.Folge vom 04.11.1996Ab 12
Der 13-jährige Micky wird mit Platzwunden, blauem Auge und geschwollenem Gesicht in das Kinderkrankenhaus eingeliefert. Kurz zuvor musste sein Schulkamerad Leon nach einem Sturz in einen Bauschacht von Dr. Kampmann ärztlich versorgt werden. Als auch noch Mickys Mutter mit blauen Flecken im Gesicht ihren Sohn besuchen kommt, scheint sein Vater als Täter überführt ...
