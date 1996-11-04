Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hallo, Onkel Doc!

Staffel 3Folge 9vom 04.11.1996
Folge 9: Die Übermacht

47 Min.Folge vom 04.11.1996Ab 12

Der 13-jährige Micky wird mit Platzwunden, blauem Auge und geschwollenem Gesicht in das Kinderkrankenhaus eingeliefert. Kurz zuvor musste sein Schulkamerad Leon nach einem Sturz in einen Bauschacht von Dr. Kampmann ärztlich versorgt werden. Als auch noch Mickys Mutter mit blauen Flecken im Gesicht ihren Sohn besuchen kommt, scheint sein Vater als Täter überführt ...

