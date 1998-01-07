Hallo, Onkel Doc!
Folge 1: Boston, meine Liebe
Folge vom 07.01.1998Ab 12
Markus Kampmann reist nach Boston zu einem Medizinerkongress - und zurück in seine eigene Vergangenheit. Vor Jahren hatte er am Childrens Hospital bei dem deutsch-jüdischen Emigranten Prof. Werner Jacoby studiert und gearbeitet. Der Ausflug in die Erinnerungen wandelt sich urplötzlich zur Reise in die Zukunft, als Markus Dr. Anne Herzog begegnet und sich auf der Stelle in die attraktive Ärztin verliebt. Im Überschwang der Gefühle erwägt Markus, in Boston bei Anne zu bleiben ...
Hallo, Onkel Doc!
12