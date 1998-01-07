Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Hallo, Onkel Doc!

Boston, meine Liebe

Staffel 4Folge 1vom 07.01.1998
Joyn Plus
Boston, meine Liebe

Boston, meine LiebeJetzt ohne Werbung streamen

Hallo, Onkel Doc!

Folge 1: Boston, meine Liebe

97 Min.Folge vom 07.01.1998Ab 12

Markus Kampmann reist nach Boston zu einem Medizinerkongress - und zurück in seine eigene Vergangenheit. Vor Jahren hatte er am Childrens Hospital bei dem deutsch-jüdischen Emigranten Prof. Werner Jacoby studiert und gearbeitet. Der Ausflug in die Erinnerungen wandelt sich urplötzlich zur Reise in die Zukunft, als Markus Dr. Anne Herzog begegnet und sich auf der Stelle in die attraktive Ärztin verliebt. Im Überschwang der Gefühle erwägt Markus, in Boston bei Anne zu bleiben ...

Alle Staffeln im Überblick

Hallo, Onkel Doc!
Hallo, Onkel Doc!

Hallo, Onkel Doc!

Alle 6 Staffeln und Folgen