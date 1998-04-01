Hallo, Onkel Doc!
Folge 10: Die wilde Clara
48 Min.Folge vom 01.04.1998Ab 12
Zwei Frauen kämpfen um die wilde Clara: Das siebenjährige Mädchen glaubt, dass die eigentliche Großmutter ihre leibliche Mutter und die tatsächliche Mutter ihre ältere Schwester ist. Als plötzlich die 19-jährige Mona in der Klinik steht und Clara gesteht, dass sie ihre Mutter ist, bricht für die überdrehte Clara eine Welt zusammen. Sie weiß nicht mehr, zu wem sie gehört, fühlt sich hintergangen und wendet sich auch von Oma Kathrin ab ...
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Hallo, Onkel Doc!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
12
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