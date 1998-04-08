Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hallo, Onkel Doc!

Staffel 4Folge 11vom 08.04.1998
46 Min.Folge vom 08.04.1998Ab 12

Anne Herzog, die neue Liebe von Markus Kampmann, macht sich große Vorwürfe: Felix, der Sohn aus der Nachbarwohnung, hat ihr beim Auspacken der Umzugskisten geholfen und liegt kurz darauf mit Herzschmerzen und blau angelaufen am Boden. Weder Anne noch der Vater von Felix hatten bemerkt, dass der zwölfjährige Junge seit längerem unter Herzbeschwerden leidet. Gemeinsam mit Markus führt Anne die schwierige und gefährliche Herzbeutelpunktion durch ...

