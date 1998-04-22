Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hallo, Onkel Doc!

Das Findelkind

Staffel 4Folge 13vom 22.04.1998
Das Findelkind

Joey ist von zu Hause abgehauen und lebt seitdem mit ihren Freunden Floh und Tarzan auf der Straße. Im Kampf gegen einen Zuhälter zieht sie den Kürzeren und landet mit einem Schlüsselbeinbruch in der Kinderklinik. Das Ärzteteam um Dr. Kampmann rettet das völlig verwahrloste Kind, das sich standhaft weigert, seine Identität preiszugeben. Nur ihrer Zimmergenossin, der angehenden Ballerina Evi, öffnet sich Joey im Laufe der Zeit. Da kommt Schwester Hilde auf eine Idee ...

