Hallo, Onkel Doc!
Folge 13: Das Findelkind
43 Min.Folge vom 22.04.1998Ab 12
Joey ist von zu Hause abgehauen und lebt seitdem mit ihren Freunden Floh und Tarzan auf der Straße. Im Kampf gegen einen Zuhälter zieht sie den Kürzeren und landet mit einem Schlüsselbeinbruch in der Kinderklinik. Das Ärzteteam um Dr. Kampmann rettet das völlig verwahrloste Kind, das sich standhaft weigert, seine Identität preiszugeben. Nur ihrer Zimmergenossin, der angehenden Ballerina Evi, öffnet sich Joey im Laufe der Zeit. Da kommt Schwester Hilde auf eine Idee ...
Alle Staffeln im Überblick
Hallo, Onkel Doc!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1