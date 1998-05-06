Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 14vom 06.05.1998
43 Min.Folge vom 06.05.1998Ab 12

Der 14-jährige Sebastian ist unsterblich in die ein Jahr ältere Natalie verliebt. Doch es gelingt ihm nicht, seine Angebetete zu beeindrucken. Bei einer gemeinsamen Tour setzt er zu einer besonders gewagten Pirouette auf seinen Rollerblades an, die ein jähes Ende am Bauch einer hochschwangeren Frau findet. Beide stürzen schwer, und Sebastian bricht sich den Unterarm. Glücklicherweise kommen zufällig Dr. Markus Kampmann und seine Freundin Anne Herzog vorbei ...

