Hallo, Onkel Doc!
Folge 14: Glück im Unglück
43 Min.Folge vom 06.05.1998Ab 12
Der 14-jährige Sebastian ist unsterblich in die ein Jahr ältere Natalie verliebt. Doch es gelingt ihm nicht, seine Angebetete zu beeindrucken. Bei einer gemeinsamen Tour setzt er zu einer besonders gewagten Pirouette auf seinen Rollerblades an, die ein jähes Ende am Bauch einer hochschwangeren Frau findet. Beide stürzen schwer, und Sebastian bricht sich den Unterarm. Glücklicherweise kommen zufällig Dr. Markus Kampmann und seine Freundin Anne Herzog vorbei ...
Alle Staffeln im Überblick
Hallo, Onkel Doc!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
12