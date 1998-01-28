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Hallo, Onkel Doc!

Junge Liebe

Staffel 4Folge 2vom 28.01.1998
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Hallo, Onkel Doc!

Folge 2: Junge Liebe

50 Min.Folge vom 28.01.1998Ab 12

Dr. Markus Kampmann steht zwischen zwei Frauen: Charlotte Weiß hatte sich immer Hoffnungen auf ihn gemacht, und nun steht auch noch Anne Herzog aus Boston in der Lüders-Klinik. Wie wird sich Markus entscheiden? Bevor er darüber nachdenken kann, muss er der 15-jährigen Rosanna, die mit einer Eileiterschwangerschaft eingeliefert wird, das Leben retten. Das Mädchen ist aber nicht von dem Jungen schwanger, den sie liebt ...

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