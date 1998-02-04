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Hallo, Onkel Doc!

Das Leben danach

Staffel 4Folge 3vom 04.02.1998
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Hallo, Onkel Doc!

Folge 3: Das Leben danach

48 Min.Folge vom 04.02.1998Ab 12

Die Rivalinnen um Markus Kampmann halten endlich eine Aussprache ab. Dabei teilt Charlotte Weiß Anne mit, dass sie als Oberärztin nach Afrika gehen wird. Eine neue Verwaltungschefin wird eingestellt: die resolute und auch attraktive Clarissa Kühn. Sie soll den desolaten Finanzhaushalt der Lüders-Klinik wieder auf Vordermann bringen. Währenddessen bewahren Markus und sein Team ein sechsjähriges Mädchen vor den Übergriffen seines heroinabhängigen Vaters ...

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