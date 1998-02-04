Hallo, Onkel Doc!
Folge 3: Das Leben danach
48 Min.Folge vom 04.02.1998Ab 12
Die Rivalinnen um Markus Kampmann halten endlich eine Aussprache ab. Dabei teilt Charlotte Weiß Anne mit, dass sie als Oberärztin nach Afrika gehen wird. Eine neue Verwaltungschefin wird eingestellt: die resolute und auch attraktive Clarissa Kühn. Sie soll den desolaten Finanzhaushalt der Lüders-Klinik wieder auf Vordermann bringen. Währenddessen bewahren Markus und sein Team ein sechsjähriges Mädchen vor den Übergriffen seines heroinabhängigen Vaters ...
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Hallo, Onkel Doc!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
12
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