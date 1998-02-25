Hallo, Onkel Doc!
Folge 5: Giftskandal
48 Min.Folge vom 25.02.1998Ab 12
Markus Kampmann diagnostiziert beim zehn Jahre alten Heiko selten vorkommende Leberschäden, die auf die Einwirkung eines Krebs erregenden Stoffes zurückzuführen sind. Tatsächlich stellt sich heraus, dass der neue Teppich von Heikos Familie voller Giftstoffe ist! Doch seine Eltern zögern, die Herstellerfirma zu verklagen, da Heikos Mutter selbst dort arbeitet und den Job dringend braucht. Nachdem Heiko eine Zyste entfernt wurde, ringen sich die Eltern zum Handeln durch ...
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Hallo, Onkel Doc!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
12
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