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Hallo, Onkel Doc!

Giftskandal

Staffel 4Folge 5vom 25.02.1998
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Hallo, Onkel Doc!

Folge 5: Giftskandal

48 Min.Folge vom 25.02.1998Ab 12

Markus Kampmann diagnostiziert beim zehn Jahre alten Heiko selten vorkommende Leberschäden, die auf die Einwirkung eines Krebs erregenden Stoffes zurückzuführen sind. Tatsächlich stellt sich heraus, dass der neue Teppich von Heikos Familie voller Giftstoffe ist! Doch seine Eltern zögern, die Herstellerfirma zu verklagen, da Heikos Mutter selbst dort arbeitet und den Job dringend braucht. Nachdem Heiko eine Zyste entfernt wurde, ringen sich die Eltern zum Handeln durch ...

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