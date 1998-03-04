Kreis der ErleuchtetenJetzt ohne Werbung streamen
Hallo, Onkel Doc!
Folge 6: Kreis der Erleuchteten
44 Min.Folge vom 04.03.1998Ab 12
Der kleine Denny wird aus einem Ferienlager in die Klinik gebracht, da er einen lebensbedrohlichen Asthmaanfall bekommen hat. Erst nach einiger Zeit stellt sich heraus, dass Denny in das von selbst ernannten Heilern geleitete Lager geschickt wurde, um dort sein Leiden durch die Heilkraft der Sonne zu kurieren. Denny ist so sehr von dieser Sekte beeinflusst, dass er aus dem Krankenhaus verschwindet und ins Lager zurückläuft. Bald erleidet er einen nächsten Anfall ...
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Hallo, Onkel Doc!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Sat.1