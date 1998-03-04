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Hallo, Onkel Doc!

Kreis der Erleuchteten

Staffel 4Folge 6vom 04.03.1998
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Hallo, Onkel Doc!

Folge 6: Kreis der Erleuchteten

44 Min.Folge vom 04.03.1998Ab 12

Der kleine Denny wird aus einem Ferienlager in die Klinik gebracht, da er einen lebensbedrohlichen Asthmaanfall bekommen hat. Erst nach einiger Zeit stellt sich heraus, dass Denny in das von selbst ernannten Heilern geleitete Lager geschickt wurde, um dort sein Leiden durch die Heilkraft der Sonne zu kurieren. Denny ist so sehr von dieser Sekte beeinflusst, dass er aus dem Krankenhaus verschwindet und ins Lager zurückläuft. Bald erleidet er einen nächsten Anfall ...

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