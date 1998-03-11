Hallo, Onkel Doc!
Folge 7: Simulant
49 Min.Folge vom 11.03.1998Ab 12
Der hoch intelligente Ollie hat keine Lust, den Biologietest mitzuschreiben und gibt daher vor, unter seltsamen Bauch- und Magenschmerzen zu leiden. Für einige Zeit hält er die Ärzte zum Narren, doch dann kommen sie dem Simulanten auf die Schliche. Sie beschließen, Ollie mit der Ankündigung einer Operation aus der Reserve zu locken ...
Alle Staffeln im Überblick
Hallo, Onkel Doc!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Sat.1