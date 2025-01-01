Hallo, Onkel Doc!
Folge 1: Albert
45 Min.Ab 12
Die kleine Alina und ihr Dackel Cappuccino sind ein unzertrennliches Paar, nur Alinas Hundeallergie vergällt den beiden das unbeschwerte Zusammensein. Cappuccino muss schließlich ins Tierheim weichen, was Alina, die ihren Liebling schon eingeschläfert sieht, fast das Herz bricht. Ihre letzte Hoffnung heißt Dr. Kampmann, doch auch er muss vor der Allergie kapitulieren. Auf Anraten des munteren Patienten Berti schluckt Alina dessen Geheimrezept gegen alles - Asperin. Nur mit der Dosierung versieht sie sich: Eine ganze Schachtel des Medikaments verursacht Magenbluten.
Alle Staffeln im Überblick
Hallo, Onkel Doc!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
12