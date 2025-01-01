Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 5Folge 10
48 Min.Ab 12

Rechtsanwalt Jürgen Wiegand erhält unerwarteten Besuch: Seine ehemalige Geliebte Doris Berger steht mit einem weinenden Kleinkind in seiner Kanzlei. Nicht nur, dass Doris nach über einem Jahr der Trennung plötzlich bei ihm auftaucht, verwundert den Anwalt. Dass er - trotz Doris' damaligen Entschlusses, die Schwangerschaft abzubrechen - auf einmal Vater eines kleinen, offenbar kranken Kindes sein soll, bringt ihn ziemlich durcheinander. Aber Zeit zumNachdenken hat Jürgen nicht - erst einmal braucht Klein-Paul dringend ärztliche Hilfe. In der Lüders-Klinik diagnostiziert Dr. Kampmann einen akuten Darmverschluss, der operiert werden muss.

