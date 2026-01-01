Hallo, Onkel Doc!
Folge 12: Stefans Geheimnis
48 Min.Ab 12
Der 14-jährige Stefan Maurer hat ein Geheimnis: Er ist in seinen besten Freund Daniel verliebt. Der hat aber nur Augen für seine Flamme Raffaella. Stefan ist so todunglücklich, dass er sich umbringen will: Mit einer Rasierklinge bringt er sich lebensgefährliche Verletzungen im Genitalbereich bei. Die schockierten Eltern bringen ihren Sohn in die Klinik, wo Dr. Lüders und Dr. Kampmann den Jungen erfolgreich operieren.
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Hallo, Onkel Doc!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
12
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