Folge 13: Das Mädchen aus Rom
48 Min.Ab 12
Richard Breuer, Eigentümer des Grundstücks, auf dem die Lüdersklinik steht, ist mit seiner kleinen italienischen Enkelin Flora im "Europäischen Hof" in Heidelberg abgestiegen. Professor Lüders freut sich, denn jetzt kann er ein letztes Mal versuchen, Herrn Breuer von seinem Plan abzubringen, das Grundstück zu veräußern und die Kinderklinik zu schließen - der Pachtvertrag läuft nämlich ab. Aber Herr Breuer ist nicht zu erreichen und die letzte Stunde der Klinik scheint geschlagen zu haben. Die technischen Geräte werden bereits abgebaut und die Patienten in umliegende Krankenhäuser gebracht.
Genre:Medizin, Drama
