Hallo, Onkel Doc!
Folge 14: Tod in Namibia - Teil 1
48 Min.Ab 12
Dr. Markus Kampmann und Dr. Gregor Lüders versorgen eine kleine Missionsstation in Namibia mit neuen medizinischen Geräten aus Deutschland. Dort angekommen, machen sie die Bekanntschaft der zehnjährigen Farbigen Samila, die einen schweren Herzfehler hat. Ihre Mutter stimmt einer Operation mit den neuen Geräten und Dr. Kampmann als behandelndem Arzt zu. Allerdings ist Stammesführer Josef Odongo dagegen und lässt das Mädchen bzw. Schwester Patrizia kurzerhand entführen.
