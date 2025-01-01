Hallo, Onkel Doc!
Folge 15: Tod in Namibia - Teil 2
47 Min.Ab 12
Die intensive Suche nach Samila ist von Erfolg gekrönt: Sie wird in einer Strohhütte gefunden, und Dr. Kampmann kann die Kleine endlich operieren. Währenddessen begibt sich Dr. Lüders in die Wüste, da Schwester Patrizia angeblich dorthin gebracht wurde. Auch er wird letztendlich fündig und schleppt sich mit der Geschwächten zu Fuß Richtung Klinik. Während einer Rast wird der Arzt plötzlich von einer Giftschlange gebissen. Wird er rechtzeitig Hilfe bekommen?
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
12