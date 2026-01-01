Hallo, Onkel Doc!
Folge 2: Die Zeitbombe
45 Min.Ab 12
Frankie ist gerade dabei, den Kaninchenstall zu reparieren, als plötzlich sein Hase davonhoppelt. Vor Schreck verschluckt der Junge die drei Nägel, die er zwischen den Zähnen hielt. Die Ärzte in der Kinderklinik befürchten, dass die Eisenstifte Hals und Magen verletzen könnten. Es gelingt ihnen zwar, einen Nagel aus der Speiseröhre abzusaugen, doch aus dem Magen sollen die Fremdkörper mit einem alten Hausmittel entfernt werden: Ruhe und Sauerkraut!
Alle Staffeln im Überblick
Hallo, Onkel Doc!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Sat.1