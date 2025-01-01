Hallo, Onkel Doc!
Folge 3: Franziskas Wiege
48 Min.Ab 12
Franzi Assmann ist auf dem Weg zur Schule, sie hat jedoch ihren Ranzen vergessen und muss noch einmal zurück. Als sie an der Tischlerei ihrer Mutter vorbeikommt, kriegt sie ein Gespräch zwischen ihrer Mutter Renate und deren Freundin Nadine mit, die über die derzeitige und damalige Situation während der Schwangerschaft reden. Renate ist alleinerziehend. Der Vater von Franzi hat sich damals aus dem Staub gemacht und Renate hat einige Momente überlegt, ihr Kind abtreiben zu lassen.
