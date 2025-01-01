Hallo, Onkel Doc!
Folge 4: Das Leben geht weiter
46 Min.Ab 12
Mit einer Bagatellverletzung am Fuß kommt die 15-jährige Isabelle in die Lüdersklinik. Das Resultat der Röntgenaufnahme ist jedoch ein Schock: Im Unterschenkel ist eine Zyste. Nur zu gut erinnert sich Isabelle an die schreckliche Chemotherapie, mit der sie vor zwei Jahren von einem Krebsgeschwür geheilt wurde. Als sich herausstellt, dass sie jetzt nur gerettet werden kann, wenn der Unterschenkel amputiert wird, bricht eine Welt zusammen: Isabelle hatte so große Pläne, in deren Mittelpunkt ihre neue große Liebe Thommy stand!
