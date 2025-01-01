Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 5Folge 5
Folge 5: Du liebst mich nicht

48 Min.Ab 12

Dr. Markus Kampmann und Dr. Gregor Lüders halten vor einer Gymnasialklasse einen Vortrag über die Arbeit von Chirurgen. Besonders die Schülerin Hanna Görtz ist so begeistert von Dr. Kampmann, dass sie sich am nächsten Tag selbst in die Klinik einweist. Markus kann keine Ursache für ihre angeblich unerträglichen Bauchschmerzen finden, dafür entdeckt der Arzt merkwürdige Hämatome an Hannas Oberschenkeln - obwohl Hanna behauptet, sie kämen vom Reiten, befürchtet er einen Missbrauch des Kindes.

