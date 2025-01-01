Hallo, Onkel Doc!
Folge 6: In hilfloser Verzweiflung
48 Min.Ab 12
Seit Tagen versucht die 15-jährige Julia Riedel, ihren Freund Marc zuerreichen: Er soll endlich Stellung nehmen zu ihrer Beziehung und vor allemzu seinem Kind, das in Julia wächst. Doch Marc lässt sich verleugnen undals sie ihn auf der Arbeitsstelle aufsucht, wirft er sie hinaus. In hilfloserVerzweiflung schneidet sich Julia die Pulsadern auf. Gerade noch rechtzeitigfindet ihre Mutter das Mädchen und bringt sie in die Lüders-Klinik.
