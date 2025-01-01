Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 5Folge 8
Hallo, Onkel Doc!

Folge 8: Die Mutprobe

47 Min.Ab 12

Der elfjährige Till Lenz fühlt sich wie ein Loser: In der Schule wirder gehänselt, zu Hause hockt sein alkoholkranker Vater. Natürlich nimmtder Junge dankbar die Chance wahr, endlich in die Clique seiner Klassenkameradenaufgenommen zu werden. Dafür muss er einen Energietrunk schlucken, ohnezu ahnen, dass die Kumpel Mischa und Lars diesen mit hochprozentigem Wodkaversetzt haben.

