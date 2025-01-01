Hallo, Onkel Doc!
Folge 9: Katharina darf nicht sterben
46 Min.Ab 12
In einer Diskothek spielt sich ein Drama ab: Katharina Franke eröffnet ihrem Freund Martin, dass sie sich wegen seines Drogenkonsums von ihm trennen will. Daraufhin zückt Martin ein Messer, das er jedoch nur durch einen unglücklichen Zufall zum Einsatz bringt und Katharina schwer verletzt. In einer langen Operation retten Dr. Kampmann und seine Kollegen ihr Leben. Inzwischen hat die Polizei bei Martin Designerdrogen sichergestellt, mit denen er offenbar gehandelt hat.
Alle Staffeln im Überblick
Hallo, Onkel Doc!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
12