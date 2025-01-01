Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hallo, Onkel Doc!

Um jeden Preis

Staffel 6Folge 1
Um jeden Preis

Hallo, Onkel Doc!

Folge 1: Um jeden Preis

49 Min.Ab 12

Gegen den Willen von Klinikchef Beckmann setzt Dr. Ritter durch, dass der schwer kranke Pepi aufgenommen wird. Beckmann fürchtet, dass bei Misserfolg der Behandlung der Ruf der von Mäzenin Marlene Geldorf finanzierten Klinik Schaden nehmen könnte. Ihm sind Promi-Patienten wie das 17-jährige Pop-Idol Chicky, das sich einen Leberfleck entfernen lassen will, wesentlich lieber. Das sieht der behandelnde Arzt Dr. Max Geldorf aber ganz anders: Er hat seine liebe Mühe mit Chicky.

