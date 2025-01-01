Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Hallo, Onkel Doc!

Überflieger

Staffel 6Folge 13
Joyn Plus
Überflieger

ÜberfliegerJetzt ohne Werbung streamen

Hallo, Onkel Doc!

Folge 13: Überflieger

47 Min.Ab 12

In seiner Computer-Clique ist Hacker Troy der Star, doch er zahlt für seine Leidenschaft einen hohen Preis: seine Gesundheit. Schlafentzug, zuviel Koffein und Aufputschmittel haben seinen Kreislauf so überfordert, dass er in die Geldorf-Klinik muss. Hier findet Troy eine neue große Herausforderung: Er klinkt sich in den Krankenhaus-Computer ein und frisiert seine Laborwerte, um schnellstens entlassen zu werden.

Alle Staffeln im Überblick

Hallo, Onkel Doc!
Hallo, Onkel Doc!

Hallo, Onkel Doc!

Alle 6 Staffeln und Folgen