Hallo, Onkel Doc!
Folge 13: Überflieger
47 Min.Ab 12
In seiner Computer-Clique ist Hacker Troy der Star, doch er zahlt für seine Leidenschaft einen hohen Preis: seine Gesundheit. Schlafentzug, zuviel Koffein und Aufputschmittel haben seinen Kreislauf so überfordert, dass er in die Geldorf-Klinik muss. Hier findet Troy eine neue große Herausforderung: Er klinkt sich in den Krankenhaus-Computer ein und frisiert seine Laborwerte, um schnellstens entlassen zu werden.
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
12