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Hallo, Onkel Doc!

Herzklopfen

Staffel 6Folge 7
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Hallo, Onkel Doc!

Folge 7: Herzklopfen

50 Min.Ab 12

Aus Liebeskummer hat die 14-jährige Steffi versucht, sich zu vergiften - gerade noch rechtzeitig kann ihr Magen ausgepumpt werden. Aber damit ist Steffis Kummer nicht gelindert, das Mädchen braucht jetzt jede Unterstützung. Als die verletzte Sportlerin Kati in die Klinik eingeliefert wird, hat Dr. Ritter die ideale Zimmerpartnerin für sie gefunden. Doch kaum geht es Steffi besser, verlässt sie die Klinik, um ihren Ex-Freund Daniel zu besuchen - eine verhängnisvolle Entscheidung.

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