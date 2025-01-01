Hallo, Onkel Doc!
Folge 8: Helden in Not
49 Min.Ab 12
Der 15-jährige Ralle ist ganz aus dem Häuschen: Bald wird er das erste Mal mit seiner Freundin Meret schlafen! Aber sein Glück ist nicht von Dauer: Auf einer Fahrradtour mit seinem Freund Fetzer spürt Ralle heftige Unterleibsschmerzen. Dr. Ritter diagnostiziert eine Hodentorsion - der entzündete Hoden muss operativ entfernt werden. Ralle hat Glück im Unglück: Der zweite Hoden kann gerettet werden. Doch er kommt mit der seelischen Belastung nicht klar und macht mit Meret Schluss.
Alle Staffeln im Überblick
Hallo, Onkel Doc!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
12