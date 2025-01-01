Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Hallo, Onkel Doc!

Helden in Not

Staffel 6Folge 8
Joyn Plus
Helden in Not

Helden in NotJetzt ohne Werbung streamen

Hallo, Onkel Doc!

Folge 8: Helden in Not

49 Min.Ab 12

Der 15-jährige Ralle ist ganz aus dem Häuschen: Bald wird er das erste Mal mit seiner Freundin Meret schlafen! Aber sein Glück ist nicht von Dauer: Auf einer Fahrradtour mit seinem Freund Fetzer spürt Ralle heftige Unterleibsschmerzen. Dr. Ritter diagnostiziert eine Hodentorsion - der entzündete Hoden muss operativ entfernt werden. Ralle hat Glück im Unglück: Der zweite Hoden kann gerettet werden. Doch er kommt mit der seelischen Belastung nicht klar und macht mit Meret Schluss.

Alle Staffeln im Überblick

Hallo, Onkel Doc!
Hallo, Onkel Doc!

Hallo, Onkel Doc!

Alle 6 Staffeln und Folgen