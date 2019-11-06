Staffel 2Folge 1vom 06.11.2019
Handmade mit Enie - Machs einfach selbst
Folge 1: Pimp my Kleiderschrank
Folge vom 06.11.2019
Lust auf einen neuen Look ohne viel Geld auszugeben? Enie widmet sich heute alten, langweiligen Klamotten, die im Schrank ein trauriges Dasein führen. Sie macht Patches für Strickjacken in Eis- und Vogelform und bügelt diese auf. Gemeinsam mit ihrem Gast Anne Schneider pimpt sie langweilige Turnschuhe, Ballerinas und Pumps mit Hilfe von Schleifen, Tüll, Spitze und Leder. Rechte: SIXX
