Staffel 2Folge 1vom 06.11.2019
Pimp my Kleiderschrank

Folge 1: Pimp my Kleiderschrank

25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Lust auf einen neuen Look ohne viel Geld auszugeben? Enie widmet sich heute alten, langweiligen Klamotten, die im Schrank ein trauriges Dasein führen. Sie macht Patches für Strickjacken in Eis- und Vogelform und bügelt diese auf. Gemeinsam mit ihrem Gast Anne Schneider pimpt sie langweilige Turnschuhe, Ballerinas und Pumps mit Hilfe von Schleifen, Tüll, Spitze und Leder. Rechte: SIXX

