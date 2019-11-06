Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Handmade mit Enie - Machs einfach selbst

Staffel 2Folge 3vom 06.11.2019
Joyn Plus
Urlaub zu Hause

Urlaub zu HauseJetzt ohne Werbung streamen

Handmade mit Enie - Machs einfach selbst

Folge 3: Urlaub zu Hause

25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Enie macht Lust auf sonnige Zeiten: Sie verwandelt zwei Handtücher in eine stylische Strandhandtuch-Tasche, mit der man alle seine Siebensachen für die Sonne fest im Griff hat. Die schönsten Urlaubs-Fotos zaubert Enie auf Fliesen und bringt so das ganze Jahr Sommer-Feeling in die Wohnung. Einfach nur zum Reinbeißen sind die Frozen Yoghurt Bars. Und Malte Gützlaff aus Berlin, Inhaber von "Juice Dudes", zeigt Enie drei leckere Smoothie Rezepte für den ultimativen Vitamin-Kick. Rechte: SIXX

Alle Staffeln im Überblick

Handmade mit Enie - Machs einfach selbst

Handmade mit Enie - Machs einfach selbst

Alle 2 Staffeln und Folgen