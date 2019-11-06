Staffel 2Folge 3vom 06.11.2019
Handmade mit Enie - Machs einfach selbst
Folge 3: Urlaub zu Hause
25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Enie macht Lust auf sonnige Zeiten: Sie verwandelt zwei Handtücher in eine stylische Strandhandtuch-Tasche, mit der man alle seine Siebensachen für die Sonne fest im Griff hat. Die schönsten Urlaubs-Fotos zaubert Enie auf Fliesen und bringt so das ganze Jahr Sommer-Feeling in die Wohnung. Einfach nur zum Reinbeißen sind die Frozen Yoghurt Bars. Und Malte Gützlaff aus Berlin, Inhaber von "Juice Dudes", zeigt Enie drei leckere Smoothie Rezepte für den ultimativen Vitamin-Kick. Rechte: SIXX
