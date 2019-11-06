Staffel 2Folge 5vom 06.11.2019
Handmade mit Enie - Machs einfach selbst
Folge 5: Buchstaben sind nicht nur zum Lesen da
Folge vom 06.11.2019
Enie van de Meiklokjes widmet sich in dieser Folge voll und ganz dem Thema Bücher und Buchstaben. Sie backt herzhafte Kartoffelkekse in Buchstabenform, außerdem verwandelt sie alte Bücher in einen tollen Beistelltisch und funktioniert ruck-zuck schnöde Ziegelsteine zu einer individuellen Buchstütze um. Gemeinsam mit ihrem Gast, Szenenbildner Guido Frinken, peppt sie langweilige 3D-Pappbuchstaben mit Hilfe von LED-Lichterketten, Farbe und Folie zu einer leuchtenden Wohndeko um. Rechte: SIXX
