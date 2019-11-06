Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Handmade mit Enie - Machs einfach selbst

Staffel 2Folge 8vom 06.11.2019
Joyn Plus
Ruckzuck neuer Look

Ruckzuck neuer LookJetzt ohne Werbung streamen

Handmade mit Enie - Machs einfach selbst

Folge 8: Ruckzuck neuer Look

25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

In dieser Folge verwandelt Enie unscheinbare Dinge in wahre Highlights. Da springen nicht nur die Pop Overs im Saltimbocca-Style fast aus der Form, sondern auch die Geschmacksknospen tanzen Tango. Ein langweiliges Vogelhaus wird zur ultimativen Vogelresidenz und ein Brillenetui zum Must-Have-Accessoire der Saison. Youtuberin Eylem Olgun pimpt eine Jeansjacke mit etwas Farbe und Schmucksteinen und designt sich noch ganz fix einen Blazer mit knalligem Rot und maritimen Patches. Rechte: SIXX

Alle Staffeln im Überblick

Handmade mit Enie - Machs einfach selbst

Handmade mit Enie - Machs einfach selbst

Alle 2 Staffeln und Folgen