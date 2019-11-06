Staffel 2Folge 8vom 06.11.2019
Handmade mit Enie - Machs einfach selbst
Folge 8: Ruckzuck neuer Look
25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
In dieser Folge verwandelt Enie unscheinbare Dinge in wahre Highlights. Da springen nicht nur die Pop Overs im Saltimbocca-Style fast aus der Form, sondern auch die Geschmacksknospen tanzen Tango. Ein langweiliges Vogelhaus wird zur ultimativen Vogelresidenz und ein Brillenetui zum Must-Have-Accessoire der Saison. Youtuberin Eylem Olgun pimpt eine Jeansjacke mit etwas Farbe und Schmucksteinen und designt sich noch ganz fix einen Blazer mit knalligem Rot und maritimen Patches. Rechte: SIXX
