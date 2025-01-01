Harry Potter: Wizards of Baking
1 StaffelAb 12
Harry Potter: Wizards of Baking
James und Oliver Phelps laden begabte Bäcker ein, in die zauberhafte Welt von Harry Potter einzutauchen. Dabei ist Teamarbeit gefragt. An zahlreichen Originalschauplätzen müssen die Teilnehmer spektakuläre Meisterwerke präsentieren, die auch die beiden Juroren Carla Hall und Jozef Youssef überzeugen. Wer kann mit seinen Kreationen punkten? Und wer holt sich den begehrten Wizards of Baking Cup?
Genre:Kochen
Produktion:GB, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH