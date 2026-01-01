Hauptstadtrevier
2 StaffelnAb 12
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Hauptstadtrevier
Nicht lange fackeln, sofort zuschlagen - so hat die Elitepolizistin Julia Klug ihren Job gelernt. Ausgerechnet sie landet bei Johannes Sonntag dem stoischen Leiter des Betrugsdezernates in der Polizeidirektion 7 am Berliner Spittelmarkt. Johannes ist ein Kopfarbeiter, analytisch, akribisch und geduldig. So stehen unruhige Tage an, nicht nur in der Polizeidirektion 7, sondern auch im Hause Klug..
Genre:Krimi, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Das Erste
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