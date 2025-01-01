Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
8 StaffelnAb 12
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Tom Gerhardt als urdeutscher Hausmeister Krause: Mit Cordhut, grauem Kittel und mieser Laune macht er seinen Nachbarn das Leben schwer. Seine Kinder Carmen und Tommy sind völlig aus dem Ruder gelaufen, seine Frau Lisbeth hat nach 20 Jahren ihre ehelichen Pflichten aufs Putzen reduziert. Krause findet nur im militärisch geführten Dackelclub Erfüllung ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH