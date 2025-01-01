Haustier sucht Herz - Die große Tiervermittlungs-Show
1 StaffelAb 6
Haustier sucht Herz - Die große Tiervermittlungs-Show
Jochen Bendel versucht gemeinsam mit Panagiota Petridou, ein neues Zuhause für in Not geratene Tiere zu finden. Zahlreiche Promis helfen tatkräftig mit - und übernehmen Patenschaften für die Tiere. Außerdem reist der Moderator nach Fuerteventura zu einer Tierschützerin, die 16 Hunde bei sich aufgenommen hat. Bis die Tiere jedoch ein neues und sicheres Zuhause in Deutschland finden können, gibt es jede Menge zu tun.
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2022
Copyrights:© Videorechte: SAT.1 GOLD, Bildrechte: SAT.1