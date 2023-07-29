Zum Inhalt springenBarrierefrei
He-Man and the Masters of the Universe

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 49vom 29.07.2023
Folge 49: Gryphon kommt wieder

22 Min.Folge vom 29.07.2023Ab 6

Prinz Adam kann sich mithilfe seines Schwertes in den mächtigen Krieger He-Man verwandeln. Zusammen mit seinen Verbündeten hat er es sich zur Aufgabe gemacht, den bösen Skeletor zu vernichten, um seinen Heimatplaneten Eternia zu retten und die Geheimnisse von Castle Grayskull zu bewahren.

ProSieben MAXX
