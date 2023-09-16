Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
He-Man and the Masters of the Universe

Das Herz eines Riesen

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 65vom 16.09.2023
Das Herz eines Riesen

Das Herz eines RiesenJetzt kostenlos streamen

He-Man and the Masters of the Universe

Folge 65: Das Herz eines Riesen

22 Min.Folge vom 16.09.2023Ab 6

Prinz Adam kann sich mithilfe seines Schwertes in den mächtigen Krieger He-Man verwandeln. Zusammen mit seinen Verbündeten hat er es sich zur Aufgabe gemacht, den bösen Skeletor zu vernichten, um seinen Heimatplaneten Eternia zu retten und die Geheimnisse von Castle Grayskull zu bewahren.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

He-Man and the Masters of the Universe
ProSieben MAXX
He-Man and the Masters of the Universe

He-Man and the Masters of the Universe

Alle 2 Staffeln und Folgen