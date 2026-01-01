Hear & Now Podcast Festival
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Hear & Now Podcast Festival
Schon zum 2. Mal verwandelte sich Köln zum Mekka für alle Podcast-Fans! Du hast es nicht geschafft? Kein Problem! Bei Joyn findest du jetzt exklusiv die Live-Auftritte von Hazel und Thomas (Hazel Thomas Hörerlebnis), Linn und Leo (True Love), Frank, Thomas und Sebastian (Eulen vor die Säue) und Laura und Sarah (Eyes in the Dark).
Genre:Veranstaltung, Talk
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn
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