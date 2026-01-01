Heiter bis tödlich: Akte EX
3 StaffelnAb 12
3 StaffelnAb 12
Heiter bis tödlich: Akte EX
Im Weimarer Revier brennt die Luft, seit Kommissar Lukas Hundt und Kristina Katzer hier zusammenarbeiten. Frauenheld Lukas, strafversetzt von Berlin nach Thüringen, mag die Provinz nicht. Kristina, alleinerziehende Polizistin mit 13-jähriger Tochter, will Hundt loswerden, mit dem sie vor vielen Jahren eine Affäre hatte.
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Bavaria Media GmbH / Das Erste
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