Heiter bis tödlich: Alles Klara
2 StaffelnAb 12
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Heiter bis tödlich: Alles Klara
Das Verbrechen schläft nie – auch nicht im Harz: Sympathisch, witzig und manchmal etwas chaotisch sorgen die quirlige Sekretärin Klara Degen (Wolke Hegenbarth) und Hauptkommissar Paul Kleinert (Felix Eitner) dafür, dass im reizvollen Harz alles mit rechten Dingen zugeht.
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Das Erste
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