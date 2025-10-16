Heiter bis tödlich - Morden im Norden
Folge 1: Die verlorene Tochter
49 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12
Lars und Finn ermitteln im Fall eines Leichenfunds nahe des Lübecker Straßenstrichs. Das Opfer ist der 21-jährige Wäschereimitarbeiter Robin Hexler, der zuletzt eine geheime Liebschaft mit der minderjährigen Tochter seines Vorgesetzten hatte. Seinen Verdienst soll der junge Mann mit zwielichtigen Geschäften aufgestockt haben ...
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:DE, 2011
