Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Die verlorene Tochter

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 1vom 16.10.2025
Joyn Plus
Die verlorene Tochter

Die verlorene TochterJetzt ohne Werbung streamen

Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Folge 1: Die verlorene Tochter

49 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12

Lars und Finn ermitteln im Fall eines Leichenfunds nahe des Lübecker Straßenstrichs. Das Opfer ist der 21-jährige Wäschereimitarbeiter Robin Hexler, der zuletzt eine geheime Liebschaft mit der minderjährigen Tochter seines Vorgesetzten hatte. Seinen Verdienst soll der junge Mann mit zwielichtigen Geschäften aufgestockt haben ...

Alle Staffeln im Überblick

Heiter bis tödlich - Morden im Norden
SAT.1 emotions
Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Alle 2 Staffeln und Folgen