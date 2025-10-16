Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Vollgas

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 10vom 16.10.2025
Joyn Plus
Vollgas

VollgasJetzt ohne Werbung streamen

Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Folge 10: Vollgas

48 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12

Die Mordkommission wird zu einem Verkehrsunfall gerufen, bei dem die 36-jährige Karolin Böhm ums Leben gekommen ist. Offenbar wurde das Auto des Opfers von einem anderen Wagen gerammt und ist daraufhin ungebremst gegen einen Baum gefahren. Lars Englen und Finn Kiesewetter kommen einem Eifersuchtsdrama auf die Spur, bei dem Karolin Böhm eine entscheidende Rolle spielt.

Alle Staffeln im Überblick

Heiter bis tödlich - Morden im Norden
SAT.1 emotions
Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Alle 2 Staffeln und Folgen