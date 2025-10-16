Leonies letzter AbendJetzt ohne Werbung streamen
Heiter bis tödlich - Morden im Norden
Folge 11: Leonies letzter Abend
49 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12
Finn wird von einem alten, ungelösten Fall eingeholt. Bauarbeiter bergen die Leiche eines jungen Mädchens, das vor einigen Jahren von einer Schulfeier verschwunden war. Das Opfer trägt einen Liebesbrief von einem sogenannten "S." bei sich. Offenbar hatte die Teenagerin vor ihrem Tod noch ein Date ...
Alle Staffeln im Überblick
Heiter bis tödlich - Morden im Norden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© OneGate Media GmbH (ehemals Studio Hamburg Enterprises GmbH) (ehem. Studio Hamburg Distribution & Marketing)