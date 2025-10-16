Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heiter bis tödlich - Morden im Norden

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 11vom 16.10.2025
Folge 11: Leonies letzter Abend

49 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12

Finn wird von einem alten, ungelösten Fall eingeholt. Bauarbeiter bergen die Leiche eines jungen Mädchens, das vor einigen Jahren von einer Schulfeier verschwunden war. Das Opfer trägt einen Liebesbrief von einem sogenannten "S." bei sich. Offenbar hatte die Teenagerin vor ihrem Tod noch ein Date ...

