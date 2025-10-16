Heiter bis tödlich - Morden im Norden
Folge 12: Aus Liebe
49 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12
Die Ermittler werden zu einer Privatwohnung gerufen, in der die Leiche des Altenpflegers Philipp Schmied liegt. Fotos auf dem Handy des Opfers zeigen die Chefin in freizügigen Posen. Finn und Lars befragen die Frau und sie gibt zu, eine Affäre mit dem jungen Mann gehabt zu haben. Nun gerät Philipps Kollegin Ursula Berger in den Fokus der Ermittlungen. Sie ist nach wie vor unsterblich verliebt in Philipp. Haben es die Polizisten mit einer Eifersuchtstat zu tun?
