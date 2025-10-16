Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Aus Liebe

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 12vom 16.10.2025
Joyn Plus
Aus Liebe

Aus LiebeJetzt ohne Werbung streamen

Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Folge 12: Aus Liebe

49 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12

Die Ermittler werden zu einer Privatwohnung gerufen, in der die Leiche des Altenpflegers Philipp Schmied liegt. Fotos auf dem Handy des Opfers zeigen die Chefin in freizügigen Posen. Finn und Lars befragen die Frau und sie gibt zu, eine Affäre mit dem jungen Mann gehabt zu haben. Nun gerät Philipps Kollegin Ursula Berger in den Fokus der Ermittlungen. Sie ist nach wie vor unsterblich verliebt in Philipp. Haben es die Polizisten mit einer Eifersuchtstat zu tun?

Alle Staffeln im Überblick

Heiter bis tödlich - Morden im Norden
SAT.1 emotions
Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Alle 2 Staffeln und Folgen